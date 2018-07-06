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РФ ввела додаткові мита на імпорт деяких товарів з США

РФ ввела додаткові мита на імпорт деяких товарів з США

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Росія ввела додаткові мита в розмірі 25-40% на імпорт деяких товарів з США у відповідь на американські мита на сталь і алюміній. Відповідну постанову підписав прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, йдеться в повідомленні Мінекономрозвитку РФ, передає УНН.

Зокрема, додаткові мита вводяться на деякі види будівельно-дорожньої техніки та нафтогазового обладнання, оптоволокно і інструменти для обробки металів і буріння скельних порід.

Крім того, РФ наприкінці червня направила до СОТ запит на проведення формальних консультацій щодо спору з США з питання ввізних мит на сталь і алюміній, і якщо компроміс не буде знайдений, Росія ініціює його розгляд на рівні групи експертів.

Як повідомляв УНН, вчора Європейський союз продовжив економічні санкції проти Росії ще на шість місяців.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа не піде на скасування санкцій, введених в відношенні Росії за анексію Криму РФ, поки півострів знову не стане українським. Про це заявила в понеділок на регулярному брифінгу для журналістів прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

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