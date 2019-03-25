РФ потеряла из-за аннексии Крыма 150 млрд долларов и 10% ВВП

$41.180.14
46.610.42
ukru
Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства
07:15 • 2450 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 6140 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 8526 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 42426 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 92949 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 138810 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 129233 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71300 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 76150 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188870 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
2м/с
45%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 7092 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 11839 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 15789 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 14463 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 18807 просмотра
публикации

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 2446 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 6134 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 138808 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 129233 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 96185 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 12500 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 14791 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 17197 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 20080 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 21676 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

РФ потеряла из-за аннексии Крыма 150 млрд долларов и 10% ВВП

Киев • УНН

 • 7055 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Цена аннексии Крыма из-за международных санкций уже представляет для России более 150 млрд долларов США и 10% ВВП. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время встречи со студентами и преподавателями Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, сообщает корреспондент УНН.

РФ потеряла из-за аннексии Крыма 150 млрд долларов и 10% ВВП

"Цена, которую сейчас РФ платит за Крым, уже составляет более 150 млрд долларов США и 10% российского ВВП. Безнадежная абсолютно. 20-процентное падение стандартов жизни - это цена, которую РФ платит за войну, это цена, которую обеспечивает наша политика санкций не только для того, чтобы наказать русских, потому что будет (международный - ред.) суд и будет ответственность, а мотивация для того, чтобы они сели за стол переговоров", - заявил глава государства.

По его словам, РФ под давлением санкций должена уйти на согласование вопроса введения миротворческого контингента на Донбасс, разоружить боевиков на оккупированных территориях и вывести тяжелую военную технику оттуда и вернуть контроль Украины на этих теритрии.

Напомним, минимум 10,5 тыс. военнослужащих РФ захватывали Крым в 2014 году. Соответствующая информация содержится в приговоре Святошинского суда по делу экс-представителя российского президента в Крыму Олега Белавенцева от 18 марта.

Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер сообщил, что введение миротворческой миссии от ООН на Донбасс возможно только при условии вывода из оккупированной территории Донбасса военных сил РФ.

Сегодня Украина настаивает на необходимости миротворческой миссии на всей территории, а не только вдоль линии соприкосновения. Абсолютно твердо с полномасштабным мандатом, включая разоружением незаконных формирований, и с контролем неконтролируемого участка украино-российской границы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.02
Bitcoin
$83,646.80
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$33.91
Золото
$3,309.00
Ethereum
$1,577.99