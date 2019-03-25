РФ потеряла из-за аннексии Крыма 150 млрд долларов и 10% ВВП

"Цена, которую сейчас РФ платит за Крым, уже составляет более 150 млрд долларов США и 10% российского ВВП. Безнадежная абсолютно. 20-процентное падение стандартов жизни - это цена, которую РФ платит за войну, это цена, которую обеспечивает наша политика санкций не только для того, чтобы наказать русских, потому что будет (международный - ред.) суд и будет ответственность, а мотивация для того, чтобы они сели за стол переговоров", - заявил глава государства.

По его словам, РФ под давлением санкций должена уйти на согласование вопроса введения миротворческого контингента на Донбасс, разоружить боевиков на оккупированных территориях и вывести тяжелую военную технику оттуда и вернуть контроль Украины на этих теритрии.

Напомним, минимум 10,5 тыс. военнослужащих РФ захватывали Крым в 2014 году. Соответствующая информация содержится в приговоре Святошинского суда по делу экс-представителя российского президента в Крыму Олега Белавенцева от 18 марта.



Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер сообщил, что введение миротворческой миссии от ООН на Донбасс возможно только при условии вывода из оккупированной территории Донбасса военных сил РФ.



Сегодня Украина настаивает на необходимости миротворческой миссии на всей территории, а не только вдоль линии соприкосновения. Абсолютно твердо с полномасштабным мандатом, включая разоружением незаконных формирований, и с контролем неконтролируемого участка украино-российской границы.