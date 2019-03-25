РФ втратила через анексію Криму 150 млрд доларів і 10% ВВП

“Ціна, яку зараз РФ платить за Крим, вже складає понад 150 млрд доларів США і 10% російського ВВП. Безнадійна абсолютно. 20-відсоткове падіння стандартів життя — це ціна, яку РФ платить за війну, це ціна, яку забезпечує наша політика санкцій не тільки для того, щоб покарати росіян, бо буде (міжнародний — ред.) суд і буде відповідальність, а мотивація для того, щоб вони сіли за стіл переговорів”, — заявив голова держави.

За його словами, РФ під тиском санкцій має піти на погодження питань введення миротворчого контингенту на Донбас, роззброїти бойовиків на окупованих територіях і вивести важку військову техніку звідти і повернути контроль України на цих теритріях.

Нагадаємо, мінімум 10,5 тис. військовослужбовців РФ захоплювали Крим у 2014 році. Відповідна інформація міститься у вироку Святошинського суду у справі екс-представника російського президента в Криму Олега Бєлавєнцева від 18 березня.



Спеціальний представник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер повідомив, що введення миротворчої місії від ООН на Донбас можливе тільки за умови виведення з окупованої території Донбасу військових сил РФ.



Сьогодні Україна наполягає на необхідності миротворчої місії на всій території, а не лише вздовж лінії зіткнення. Абсолютно твердо з повномасштабним мандатом, включно з роззброєнням незаконних формувань, і з контролем неконтрольованої ділянки україно-російського кордону.