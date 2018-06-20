Україна назвала свій сценарій введення миротворців ООН на Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Сьогодні Україна наполягає на необхідності миротворчої місії на всій території, а не лише вздовж лінії зіткнення. Абсолютно твердо з повномасштабним мандатом, включно з роззброєнням незаконних формувань, і з контролем неконтрольованої ділянки україно-російського кордону. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Президента України Петра Порошенка.
"Сьогодні є Нормандський формат, є зобов’язання, які Росія взяла на себе у Мінських домовленостях. Перше зобов’язання — вивести всі іноземні окупаційні війська з окупованої території. Друге — Донбас — це територія України. Третє — вивести озброєння, техніку, танки, артилерійські системи, системи залпового вогню та інше, у місця зберігання і відвести від лінії зіткнення. Четверте — роззброїти незаконні збройні формування. Створити безпековий компонент для початку політичного процесу", - повідомив Президент.
Наявність миротворчого контингенту дозволить Україні створити умови для проведення місцевих виборів на території окремих районів Донецької та Луганської областей по українському законодавству, з українським виборчими комісіями, за участю українських партій.
Як повідомляв УНН, прогресу в питанні запровадження миротворчої місії на Донбасі поки немає. Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив в ефірі "5 каналу".