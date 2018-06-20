Украина назвала свой сценарий введения миротворцев ООН на Донбасс

"Сегодня есть Нормандский формат, есть обязательства, которые Россия взяла на себя в Минских договоренностях. Первое обязательство - вывести все иностранные оккупационные войска из оккупированной территории. Второе - Донбасс - это территория Украины. Третье - вывести вооружение, технику, танки, артиллерийские системы, системы залпового огня и другое, в места хранения и отвести от линии соприкосновения. Четвертое - разоружить незаконные вооруженные формирования. Создать компонент безопасности для начала политического процесса", - сообщил Президент.



Наличие миротворческого контингента позволит Украине создать условия для проведения местных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей по украинскому законодательству, с украинским избирательными комиссиями при участии украинских партий.



Как сообщал УНН, прогресса в вопросе введения миротворческой миссии на Донбассе пока нет. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в эфире "5 канала".