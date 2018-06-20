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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 111763 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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8 марта, 13:20 • 143415 просмотра

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8 марта, 10:25 • 147116 просмотра

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Украина назвала свой сценарий введения миротворцев ООН на Донбасс

Украина назвала свой сценарий введения миротворцев ООН на Донбасс

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. Сегодня Украина настаивает на необходимости миротворческой миссии на всей территории, а не только вдоль линии соприкосновения. Абсолютно твердо с полномасштабным мандатом, включая разоружение незаконных формирований, и с контролем неконтролируемого участка украино-российской границы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента Украины Петра Порошенко.

"Сегодня есть Нормандский формат, есть обязательства, которые Россия взяла на себя в Минских договоренностях. Первое обязательство - вывести все иностранные оккупационные войска из оккупированной территории. Второе - Донбасс - это территория Украины. Третье - вывести вооружение, технику, танки, артиллерийские системы, системы залпового огня и другое, в места хранения и отвести от линии соприкосновения. Четвертое - разоружить незаконные вооруженные формирования. Создать компонент безопасности для начала политического процесса", - сообщил Президент.

Наличие миротворческого контингента позволит Украине создать условия для проведения местных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей по украинскому законодательству, с украинским избирательными комиссиями при участии украинских партий.

Как сообщал УНН, прогресса в вопросе введения миротворческой миссии на Донбассе пока нет. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в эфире "5 канала".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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