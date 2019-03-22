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Крим у 2014 році захоплювало мінімум 10,5 тис. російських військових - вирок суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Мінімум 10,5 тис. військовослужбовців РФ захоплювали Крим у 2014 році. Відповідна інформація міститься у вироку Святошинського суду у справі екс-представника російського президента в Криму Олега Бєлавєнцева від 18 березня, передає УНН.

Крим у 2014 році захоплювало мінімум 10,5 тис. російських військових - вирок суду

"У період з 20 лютого до 16 березня 2014 року на територію АР Крим з території РФ незаконно переміщено не менше 10 500 російських військовослужбовців", - йдеться у вироку.

Крім того, згідно з документом, захоплення забезпечило не менше 10 танків, 207 БТР та БМП (у т.ч. ГАЗ-2330 "Тигр"), 8 пускових установок мобільних берегових ракетних комплексів К300П "Бастіон-П", 24 одиниці РСЗВ БМ-21 "Град", 12 ПУ РСЗВ 9К57 "Ураган" і 10 транспортно-заряджувальних машин для них, понад 80 гармат та понад 25 самохідних артилерійських установок (у т.ч. 17 одиниць САУ "Гвоздика"), 80 одиниць засобів протиповітряної оборони (у т.ч. 16 ПУ ЗРК С-300, 8 бойових машин ЗРК "Панцирь-С1", 4 ПУ ЗРК "ОСА"), 16 фронтових бомбардувальників СУ-24, 2 винищувачі СУ-27, 6 літаків-розвідників СУ 24 МР, 26 вертольотів (з них, 3 - типу МІ-8, 12 - типу МІ-24, 11 - типу КА-52), близько 640 одиниць вантажних автомобілів марки "УРАЛ" та "КАМАЗ".

Також у документі зазначено, що форма військовослужбовців ЗС РФ, які здійснили збройне вторгнення на територію України, була завчасно підготовлена, оскільки всі тактичні знаки на ній були замасковані.

Як зазначив суддя у вироку, надалі військовослужбовці продовжили реалізацію спільного злочинного умислу із військової окупації та подальшої анексії АР Крим як території України.

Нагадаємо, 18 березня Святошинський районний суд Києва заочно засудив громадянина РФ Олега Бєлавєнцева за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, підбурювання до державної зради та ведення агресивної війни до 13 років позбавлення волі.

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