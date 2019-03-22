Крым в 2014 году захватывало минимум 10,5 тыс. российских военных - приговор суда

"В период с 20 февраля по 16 марта 2014 года на территорию АР Крым из территории РФ незаконно перемещено не менее 10 500 российских военнослужащих", - говорится в приговоре.

Кроме того, согласно документу, захват обеспечило не менее 10 танков, 207 БТР и БМП (в т.ч. ГАЗ-2330 "Тигр"), 8 пусковых установок мобильных береговых ракетных комплексов К300П "Бастион-П", 24 единицы РСЗО БМ -21 "Град", 12 ПУ РСЗО 9К57 "Ураган" и 10 транспортно-зарядных машин для них, более 80 орудий и свыше 25 самоходных артиллерийских установок (в т.ч. 17 единиц САУ "Гвоздика"), 80 единиц средств противовоздушной обороны (в т.ч. 16 ПУ ЗРК С-300, 8 боевых машин ЗРК "Панцирь-С1", 4 ПУ ЗРК "ОСА"), 16 фронтовых бомбардировщиков Су-24, 2 истребителя СУ-27, 6 самолетов-разведчиков СУ 24 МГ, 26 вертолетов (из них 3 - типа МИ-8, 12 - типа Ми-24, 11 - типа КА-52), около 640 единиц грузовых автомобилей марки "УРАЛ" и "КАМАЗ".

Также в документе указано, что форма военнослужащих ВС РФ, совершивших вооруженное вторжение на территорию Украины, была заранее подготовлена, поскольку все тактические знаки на ней были замаскированы.

Как отметил судья в приговоре, в дальнейшем военнослужащие продолжили реализацию совместного преступного умысла по военной оккупации и последующей аннексии АР Крым как территории Украины.

Напомним, 18 марта Святошинский районный суд Киева заочно приговорил гражданина РФ Олега Белавенцева за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательство к государственной измене и ведение агрессивной войны к 13 годам лишения свободы.