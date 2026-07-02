рф вторично отменила парад в день ВМФ из-за угрозы атак Украины - британская разведка
Киев • УНН
Разведка Минобороны Великобритании считает, что россия снова отменила главный военно-морской парад из-за проблем безопасности. Причиной называют возможные удары Украины, в частности после атаки на фрегат "бойкий" в Кронштадте.
россия, вероятно, второй раз подряд отменила главный военно-морской парад ко Дню ВМФ из-за возможных ударов Украины. К такому выводу пришла разведка Министерства обороны Великобритании в своем новом обзоре, передает УНН.
Детали
В британской разведке напомнили, что день военно-морского флота россии традиционно отмечают в последние выходные июля. С 2017 по 2024 год главный военно-морской парад проходил в санкт-петербурге с участием президента рф владимира путина, кораблей различных флотов, а также представителей иностранных государств.
Как отмечается, в 2024 году масштаб парада был сокращен, а в 2025 году его полностью отменили почти наверняка из соображений безопасности.
В этом году главный военно-морской парад россии, скорее всего, снова отменен из-за продолжающихся проблем с безопасностью
В Минобороны Великобритании также напомнили, что 3 июня 2026 года украинские беспилотники успешно атаковали фрегат "бойкий" класса "стерегущий" который находился в сухом доке в Кронштадте близ санкт-петербурга.
По мнению британской разведки, при отсутствии главного военно-морского парада россия, вероятно, проведет военно-морские учения, подобные учениям "Июльский шторм", которые состоялись в 2025 году.
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