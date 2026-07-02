рф вторично отменила парад в день ВМФ из-за угрозы атак Украины - британская разведка

В Украине освободили от проверок предприятия, пострадавшие от ударов рф

В Украине освободили от проверок предприятия, пострадавшие от ударов рф

В Украине освободили от проверок предприятия, пострадавшие от ударов рф

В Украине освободили от проверок предприятия, пострадавшие от ударов рф

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