рф выпустила 154 беспилотника по Украине в ночь на 21 марта - Воздушные силы ВСУ
Киев • УНН
Силы обороны уничтожили 148 вражеских БПЛА различных типов во время ночной атаки. Зафиксированы попадания на четырех локациях и падение обломков в семи местах.
В ночь на 21 марта россияне атаковали Украину 154 ударными БПЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов. Дроны запускались с направлений: орел, курск, миллерово, приморско-ахтарск, – рф., гвардейское - Крым, около 90 из них – "шахеды". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Вражеское воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 148 вражеских БПЛА.
Зафиксировано попадание 5 ударных БПЛА на 4 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.
За прошедшие сутки на фронте произошло 61 боевое столкновение. 20 марта противник нанес 82 авиационных удара, сбросил 263 управляемые авиабомбы.