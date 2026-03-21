рф випустила 154 безпілотники по Україні у ніч на 21 березня - Повітряні сили ЗСУ
Київ • УНН
Сили оборони знищили 148 ворожих БПЛА різних типів під час нічної атаки. Зафіксовано влучання на чотирьох локаціях та падіння уламків у семи місцях.
У ніч на 21 березня росіяни атакували Україну 154 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Дрони запускались з напрямків: орел, курськ, міллєрово, приморсько-ахтарськ, – рф., гвардійське - Крим, близько 90 із них – "шахеди". Про це повідомляє УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Деталі
Ворожий повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 148 ворожих БПЛА.
Зафіксовано влучання 5 ударних БПЛА на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
Нагадаємо
Впродовж минулої доби на фронті відбулось 61 бойове зіткнення. 20 березня противник завдав 82 авіаційних ударів, скинув 263 керовані авіабомби.