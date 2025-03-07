рф в третий раз с начала года применила против Украины носители крылатых ракет - ВМС

россияне с начала года в третий раз применили против Украины носители крылатых ракет. То есть оккупанты не используют их активно, но атака стала самой массовой в этом году. Об этом заявил спикер ВМС ВС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

россияне применили свою привычную тактику выйти из бухты, ударить и вернуться. Сказать, что событие какое-то выходит из ряда вон, то точно не это, но в любом случае имеем с начала года третье применение носителей крылатых ракет. Один раз было в январе, один раз в феврале и сейчас. То есть сказать, что они их активно используют, точно нет, но с начала года, наверное, это стало самым массовым применением, почти два десятка ракет они выпустили из акватории Черного моря