рф в третий раз с начала года применила против Украины носители крылатых ракет - ВМС
Киев • УНН
россия осуществила третью с начала года атаку крылатыми ракетами из акватории Черного моря, выпустив почти два десятка ракет. Всего враг атаковал 67 ракетами и 194 дронами, из которых было сбито 34 ракеты и 100 дронов.
россияне с начала года в третий раз применили против Украины носители крылатых ракет. То есть оккупанты не используют их активно, но атака стала самой массовой в этом году. Об этом заявил спикер ВМС ВС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.
россияне применили свою привычную тактику выйти из бухты, ударить и вернуться. Сказать, что событие какое-то выходит из ряда вон, то точно не это, но в любом случае имеем с начала года третье применение носителей крылатых ракет. Один раз было в январе, один раз в феврале и сейчас. То есть сказать, что они их активно используют, точно нет, но с начала года, наверное, это стало самым массовым применением, почти два десятка ракет они выпустили из акватории Черного моря
Он отметил, что в прошлом году тоже большой активности не наблюдалось.
"Поэтому сказать, что как-то резко меняется ситуация - нет", - сказал Плетенчук.
Дополнение
В Минэнерго сообщали, что Украина в очередной раз оказалась под ударом российских ракет и дронов, что привело к серьезным повреждениям энергетической и газовой инфраструктуры.
Объекты Группы Нафтогаз снова - уже в семнадцатый раз - атакованы врагом, повреждены производственные мощности для добычи газа.
Россия ночью атаковала Украину 67 ракетами различных типов и 194 беспилотниками, сбито 34 ракеты и 100 дронов, впервые в отражении атаки приняли участие французские Mirage-2000 вместе с F-16.