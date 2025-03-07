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рф втрете з початку року застосувала проти України носії крилатих ракет - ВМС

Київ • УНН

 • 12886 перегляди

росія здійснила третю з початку року атаку крилатими ракетами з акваторії Чорного моря, випустивши майже два десятки ракет. Загалом ворог атакував 67 ракетами та 194 дронами, з яких було збито 34 ракети та 100 дронів.

рф втрете з початку року застосувала проти України носії крилатих ракет - ВМС

росіяни з початку року втретє застосувала проти України носії крилатих ракет. Тобто окупанти не використовують їх активно, але атака стала наймасовішою цьогоріч. Про це заявив речник ВМС ЗС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

росіяни застосували свою звичну тактику вийти з бухти, вдарити й повернутися. Сказати, що подія якась яка виходить з ряду геть, то точно не ця, але в будь-якому разі маємо з початку року третє застосування носіїв крилатих ракет. Один раз було в січні, один раз в лютому і зараз. Тобто сказати, що вони їх активно використовують, точно ні, але з початку року, мабуть, це стало наймасовішим застосуванням, майже два десятки ракет вони випустили з акваторії Чорного моря

- розповів Плетенчук.

Він зазначив, що минулого року теж великої надактивності не спостерігалося.

"Тому сказати, що якось різко змінюється ситуація - ні", - сказав Плетенчук.

Доповнення

В Міненерго повідомляли, що Україна вкотре опинилася під ударом російських ракет і дронів, що спричинило серйозні пошкодження енергетичної та газової інфраструктури.

Об'єкти Групи Нафтогаз знову - уже всімнадцяте - атаковані ворогом, пошкоджено виробничі потужності для видобутку газу.

росія вночі атакувала Україну 67 ракетами різних типів та 194 безпілотниками, збито 34 ракети та 100 дронів, вперше у відбитті атаки взяли участь французькі Mirage-2000 разом з F-16.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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