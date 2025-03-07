рф втрете з початку року застосувала проти України носії крилатих ракет - ВМС

росіяни з початку року втретє застосувала проти України носії крилатих ракет. Тобто окупанти не використовують їх активно, але атака стала наймасовішою цьогоріч. Про це заявив речник ВМС ЗС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

росіяни застосували свою звичну тактику вийти з бухти, вдарити й повернутися. Сказати, що подія якась яка виходить з ряду геть, то точно не ця, але в будь-якому разі маємо з початку року третє застосування носіїв крилатих ракет. Один раз було в січні, один раз в лютому і зараз. Тобто сказати, що вони їх активно використовують, точно ні, але з початку року, мабуть, це стало наймасовішим застосуванням, майже два десятки ракет вони випустили з акваторії Чорного моря