рф втрете з початку року застосувала проти України носії крилатих ракет - ВМС
Київ • УНН
росія здійснила третю з початку року атаку крилатими ракетами з акваторії Чорного моря, випустивши майже два десятки ракет. Загалом ворог атакував 67 ракетами та 194 дронами, з яких було збито 34 ракети та 100 дронів.
росіяни з початку року втретє застосувала проти України носії крилатих ракет. Тобто окупанти не використовують їх активно, але атака стала наймасовішою цьогоріч. Про це заявив речник ВМС ЗС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.
росіяни застосували свою звичну тактику вийти з бухти, вдарити й повернутися. Сказати, що подія якась яка виходить з ряду геть, то точно не ця, але в будь-якому разі маємо з початку року третє застосування носіїв крилатих ракет. Один раз було в січні, один раз в лютому і зараз. Тобто сказати, що вони їх активно використовують, точно ні, але з початку року, мабуть, це стало наймасовішим застосуванням, майже два десятки ракет вони випустили з акваторії Чорного моря
Він зазначив, що минулого року теж великої надактивності не спостерігалося.
"Тому сказати, що якось різко змінюється ситуація - ні", - сказав Плетенчук.
Доповнення
В Міненерго повідомляли, що Україна вкотре опинилася під ударом російських ракет і дронів, що спричинило серйозні пошкодження енергетичної та газової інфраструктури.
Об'єкти Групи Нафтогаз знову - уже всімнадцяте - атаковані ворогом, пошкоджено виробничі потужності для видобутку газу.
росія вночі атакувала Україну 67 ракетами різних типів та 194 безпілотниками, збито 34 ракети та 100 дронів, вперше у відбитті атаки взяли участь французькі Mirage-2000 разом з F-16.