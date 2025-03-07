Нафтогаз зазнав 17-ї атаки рф: пошкоджено виробничі потужності для видобутку газу

Об'єкти Групи Нафтогаз знову - уже всімнадцяте - атаковані ворогом, пошкоджено виробничі потужності для видобутку газу, повідомили у компанії 7 березня, пише УНН.

Обʼєкти Групи Нафтогаз знову атаковані ворогом. Це вже сімнадцята комбінована атака на обʼєкти газотранспортної інфраструктури Групи Нафтогаз. Пошкоджено виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу. На щастя, обійшлося без постраждалих - повідомив керівник Групи Нафтогаз Роман Чумак.



З його слів, "наразі триває ліквідація наслідків обстрілу та оцінка пошкоджень".

"Група Нафтогаз вживає всіх необхідних заходів для відновлення роботи потужностей, що були атаковані ворогом. Ми робимо і будемо робити все можливе, щоб країна була з газом. Дякую всім працівникам Групи Нафтогаз, а також всім енергетикам країни за роботу у надважких умовах", - зазначив Чумак.

Агресор атакує енергетичну інфраструктуру: пошкоджено об'єкти в різних регіонах - Галущенко