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Нафтогаз подвергся 17-й атаке рф: повреждены производственные мощности для добычи газа

Киев • УНН

 • 20958 просмотра

Российские войска осуществили очередную атаку на объекты Группы Нафтогаз, повредив производственные мощности для добычи газа. Руководство компании сообщает об отсутствии пострадавших и работе над ликвидацией последствий обстрела.

Нафтогаз подвергся 17-й атаке рф: повреждены производственные мощности для добычи газа

Объекты Группы Нафтогаз снова - уже в семнадцатый раз - атакованы врагом, повреждены производственные мощности для добычи газа, сообщили в компании 7 марта, пишет УНН.

Объекты Группы Нафтогаз снова атакованы врагом. Это уже семнадцатая комбинированная атака на объекты газотранспортной инфраструктуры Группы Нафтогаз. Повреждены производственные мощности, которые обеспечивают добычу газа. К счастью, обошлось без пострадавших

- сообщил руководитель Группы Нафтогаз Роман Чумак.

По его словам, "в настоящее время продолжается ликвидация последствий обстрела и оценка повреждений".

"Группа Нафтогаз принимает все необходимые меры для восстановления работы мощностей, которые были атакованы врагом. Мы делаем и будем делать все возможное, чтобы страна была с газом. Спасибо всем работникам Группы Нафтогаз, а также всем энергетикам страны за работу в крайне тяжелых условиях", - отметил Чумак.

Агрессор атакует энергетическую инфраструктуру: повреждены объекты в различных регионах - Галущенко07.03.25, 06:43 • 63418 просмотров

Юлия Шрамко

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