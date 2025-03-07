Нафтогаз подвергся 17-й атаке рф: повреждены производственные мощности для добычи газа
Киев • УНН
Российские войска осуществили очередную атаку на объекты Группы Нафтогаз, повредив производственные мощности для добычи газа. Руководство компании сообщает об отсутствии пострадавших и работе над ликвидацией последствий обстрела.
Объекты Группы Нафтогаз снова - уже в семнадцатый раз - атакованы врагом, повреждены производственные мощности для добычи газа, сообщили в компании 7 марта, пишет УНН.
Объекты Группы Нафтогаз снова атакованы врагом. Это уже семнадцатая комбинированная атака на объекты газотранспортной инфраструктуры Группы Нафтогаз. Повреждены производственные мощности, которые обеспечивают добычу газа. К счастью, обошлось без пострадавших
По его словам, "в настоящее время продолжается ликвидация последствий обстрела и оценка повреждений".
"Группа Нафтогаз принимает все необходимые меры для восстановления работы мощностей, которые были атакованы врагом. Мы делаем и будем делать все возможное, чтобы страна была с газом. Спасибо всем работникам Группы Нафтогаз, а также всем энергетикам страны за работу в крайне тяжелых условиях", - отметил Чумак.
Агрессор атакует энергетическую инфраструктуру: повреждены объекты в различных регионах - Галущенко07.03.25, 06:43 • 63418 просмотров