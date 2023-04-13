рф в июне планирует начать серийное производство ракет Х-50, может осенью активизировать удары - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. россия в июне планирует начать серийное производство стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50, что может позволить кремлю осенью активизировать ракетные удары по Украине. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает корреспондент УНН.
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«Следует отметить, что, по имеющимся данным, в июне этого года россия планирует начать серийное производство стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50, что позволит кремлю осенью активизировать ракетные удары по территории нашей страны», - рассказал Громов.
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Укрэнерго сообщило, что россия выпустила более 1200 ракет и дронов по украинским энергообъектам.