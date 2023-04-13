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рф у червні планує розпочати серійне виробництво ракет Х-50, може восени активізувати удари - Генштаб

рф у червні планує розпочати серійне виробництво ракет Х-50, може восени активізувати удари - Генштаб

Київ • УНН

 • 495813 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. росія у червні планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, що може дозволити кремлю восени активізувати ракетні удари по Україні. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Слід зазначити, що, за наявними даними, у червні цього року росія планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, що дозволить кремлю восени активізувати ракетні удари по території нашої країни», - розповів Громов.

Доповнення

Укренерго повідомило, що росія випустила понад 1200 ракет та дронів по українських енергооб'єктах.

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