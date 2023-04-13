рф у червні планує розпочати серійне виробництво ракет Х-50, може восени активізувати удари - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. росія у червні планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, що може дозволити кремлю восени активізувати ракетні удари по Україні. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає кореспондент УНН.
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«Слід зазначити, що, за наявними даними, у червні цього року росія планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, що дозволить кремлю восени активізувати ракетні удари по території нашої країни», - розповів Громов.
Доповнення
Укренерго повідомило, що росія випустила понад 1200 ракет та дронів по українських енергооб'єктах.