рф удерживает в Черном и Азовском морях четыре носителя высокоточного оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. россия в акватории Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины удерживает четыре носителя высокоточного оружия. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"В Акватории Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает четыре носителя высокоточного оружия", - говорится в сообщении.
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Кроме того, сообщается, что потери противника превышают показатели комплектования, что значительно влияет на общее морально-психологическое состояние и становится предпосылкой отказа личного состава в дальнейшем участии в боевых действиях против Украины. Доходит до того, что российское командование применяет к подчиненным физическое насилие.
Дополнение
13 июля сообщалось, что россияне держат на северо-западе Черного моря ракетоносители с 24 "Калибрами".
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