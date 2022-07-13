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росіяни тримають на північному заході Чорного моря ракетоносії з 24 "Калібрами"

росіяни тримають на північному заході Чорного моря ракетоносії з 24 "Калібрами"

Київ • УНН

 • 143669 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. На сьогодні у готовності до можливого застосування на північному заході акваторії Чорного моря перебуває 4 російських військових кораблі, які несуть 24 крилаті ракети морського базування типу “Калібр”, повідомили в ОК "Південь", пише УНН.

Цитата

"У північно-західній частині Чорного моря, в готовності до нанесення ракетних ударів, перебувають 2 надводних і 2 підводних ракетоносії, споряджені 24 «Калібрами», а також 2 вдк", - йдеться у повідомленні командування у Facebook.

Деталі

В ОК "Південь" наголошують, що ворог продовжує тримати загрозу нанесення ракетних та артилерійських ударів по південним регіонам на високому рівні імовірності. "Попередження про повітряну небезпеку вимагають оперативного і доцільного реагування", - наголосили у командуванні.

Доповнення

Напередодні росія посилила угруповання чф ще одним підводним човном, у морі 12 липня тримала напоготові 44 крилатих ракети.

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