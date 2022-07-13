росіяни тримають на північному заході Чорного моря ракетоносії з 24 "Калібрами"

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"У північно-західній частині Чорного моря, в готовності до нанесення ракетних ударів, перебувають 2 надводних і 2 підводних ракетоносії, споряджені 24 «Калібрами», а також 2 вдк", - йдеться у повідомленні командування у Facebook.

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В ОК "Південь" наголошують, що ворог продовжує тримати загрозу нанесення ракетних та артилерійських ударів по південним регіонам на високому рівні імовірності. "Попередження про повітряну небезпеку вимагають оперативного і доцільного реагування", - наголосили у командуванні.

Доповнення

Напередодні росія посилила угруповання чф ще одним підводним човном, у морі 12 липня тримала напоготові 44 крилатих ракети.