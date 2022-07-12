Загроза ракетних ударів з моря висока: ворог тримає напоготові 44 крилатих ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. росія посилила угруповання чф ще одним підводним човном, у морі тримає напоготові 44 крилатих ракети, повідомляє оперативне командування "Південь", пише УНН.
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"Корабельне угруповання ворожих сил збільшено до п’яти ракетних кораблів, також додано 1 підводний човен. Отже сумарно напоготові 44 «Калібри». Великих десантних кораблів наразі 3", - повідомили в ОК "Південь" у Facebook.
"Загроза ракетних ударів з моря залишається високою. Також імовірна атака стратегічною авіацією", - підкреслили у командуванні.
Деталі
Також вказано, що Сили оборони відстежують та контролюють безпекову ситуацію щодо проходження цивільних суден гирлом Бистрим до портів на Дунаї та на вихід - до територіального моря Румунії, рекомендованими шляхами. "Поки рух суден можливий лише так, оскільки прохід через терморе України лишається заблокованим та замінованим рашистами", - зазначили у командуванні.
При цьому зауважується, що окремі ризики щодо можливого ураження власники суден беруть на себе.
"Система спостереження за надводною обстановкою налагоджена, тож це дає можливість в разі будь-яких проявів агресії стосовно цивільних суден порушувати на міжнародному рівні питання відповідальності за такі злочини", - наголосили в ОК "Південь".
Доповнення
Транспортний канал через гирло Бистре стало можливим відкрити завдяки звільненню від російських військ острова Зміїний і роботі українських захисників.
В ООН вказали, що відновлення проходу для суден з агропродукцією каналом Дунай – Чорне море є важливим кроком, але недостатнім для запобігання світового голоду.