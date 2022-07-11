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ООН: експорт зерна каналом Дунай – Чорне море важливий, але цього недостатньо

ООН: експорт зерна каналом Дунай – Чорне море важливий, але цього недостатньо

Київ • УНН

 • 229659 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Відновлення проходу для суден з агропродукцією каналом Дунай – Чорне море є важливим кроком, але недостатнім для запобігання світового голоду. Про це написав координатор гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріффітс у Twitter, пише УНН.

Цитата

"Натхнені повідомленнями про відновлення експорту українського зерна через канал Чорне море – Дунай. Але цього недостатньо. Оскільки відсутність продовольчої безпеки в усьому світі стає все очевиднішою, відкриття чорноморського маршруту є нашим найкращим варіантом для подолання глобального голоду. Світ не може чекати" – написав Гріффітс.

Деталі

Згідно із дослідженням ООН, Україна щороку вирощує достатньо продовольства, щоб нагодувати більше 400 мільйонів людей, тому блокування портів створює загрозу голоду для цих людей.

"Гирло Бистре суднового ходу р. Дунай – Чорне море – це надзвичайно важливий транспортний канал, який може стати "дорогою життя" для тих країн, над якими нависла небезпека голоду. Це стало можливим завдяки звільненню від російських військ острова Зміїний і роботі українських захисників. І ми продовжуємо працювати над тим, щоб врятувати не тільки Україну від російської агресії, але і світ, який путін тримає у заручниках", – прокоментував міністр інфраструктури України Александр Кубраков, якого цитує пресслужба.

Як повідомляли, на сьогодні через блокаду морських портів, на які до повномасштабного вторгнення припадало орієнтовно 80% експорту аграрної продукції України, вивезення продовольства відбувається виключно через дунайські порти, залізничні та автомобільні пункти пропуску на західних кордонах.

Їх пропускної здатності наразі недостатньо для повноцінного заміни морських портів.

Окрім цього, раніше голова Всесвітньої продовольчої програми ООН повідомив, що організація отримує з України 40% пшениці для своїх програм надзвичайної продовольчої допомоги.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупанти продовжують вивезення зерна з Бердянська та чинять тиск на місцевих – ГУР

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