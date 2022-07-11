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ООН: экспорт зерна по каналу Дунай – Черное море важен, но этого недостаточно

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июля. УНН. Восстановление прохода для судов с агропродукцией по каналу Дунай – Черное море является важным шагом, но недостаточным для предотвращения мирового голода. Об этом написал координатор гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Вдохновленные сообщениями о возобновлении экспорта украинского зерна через канал Черное море – Дунай. Но этого недостаточно. Поскольку отсутствие продовольственной безопасности во всем мире становится все очевиднее, открытие черноморского маршрута является нашим лучшим вариантом для преодоления глобального голода. Мир не может ждать"– написал Гриффитс.

Детали

Согласно исследованию ООН, Украина ежегодно выращивает достаточно продовольствия, чтобы накормить более 400 миллионов человек, поэтому блокировка портов создает угрозу голода для этих людей.

"Устье Быстрое судового хода р. Дунай – Черное море – это чрезвычайно важный транспортный канал, который может стать "дорогой жизни" для тех стран, над которыми нависла опасность голода. Это стало возможным благодаря освобождению от российских войск острова Змеиный и работе украинских защитников. И мы продолжаем работать над тем, чтобы спасти не только Украину от российской агрессии, но и мир, который путин держит в заложниках", – прокомментировал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, которого цитирует пресс-служба.

Как сообщали, на сегодняшний день из-за блокады морских портов, на которые до полномасштабного вторжения приходилось ориентировочно 80% экспорта аграрной продукции Украины, вывоз продовольствия происходит исключительно через дунайские порты, железнодорожные и автомобильные пункты пропуска на западных границах.

Их пропускной способности пока недостаточно для полноценной замены морских портов.

Кроме того, ранее председатель Всемирной продовольственной программы ООН сообщил, что организация получает из Украины 40% пшеницы для своих программ чрезвычайной продовольственной помощи.

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