Окупанти продовжують вивезення зерна з Бердянська та чинять тиск на місцевих - ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. На тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти намагаються продовжувати вивезення українського зерна. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
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«Для організації процесу було створено так звану «ГУК» (рос. – Государственная унитарная компания). Її діяльність безпосередньо контролює колаборант Євген Балицький – колишній народний депутат, депутат Запорізької облради від забороненого «Опозиційного блоку». Наразі – призначений окупантами «керівником регіональної окупаційної адміністрації на Запоріжжі», – йдеться в повідомленні.
Деталі
Для створення дієвої інфраструктури вивезення зерна, за даними ГУР, колаборанти «націоналізували» припортовий елеватор підприємства «Нова хортиця» у Бердянську, завантажувальний комплекс підприємства «Аскет Шиппінг» у порту Бердянськ, елеватори підприємств «Кернел», «Оптімус» та інших зернотрейдерів. Перше судно під завантаження мало прибути 10 липня. 17 липня очікується прибуття судна «ZHIBEK ZHOLY», яке вже вивозило крадене зерно з Бердянська.
«ГУК» встановлені закупівельні ціни на сільгосппродукцію: пшениця фуражна – 6000,00 рос. руб., пшениця продовольча – 9000,00 рос. руб., ячмінь – 7000,00 рос. руб. за 1 тонну. Сільгоспвиробників така ціна категорично не влаштовує, тож вони намагаються не продавати врожай, а зберігати його в сховища. За відсутності вільних сховищ – в інших, не пристосованих для цього приміщеннях або навіть на відкритих майданчиках, зазначили у ГУР.
З метою додатково тиску на місцеве населення Євген Балицький, як повідомляється, заявив, що жителі можуть бути поділені на тих, хто підтримує рф та залишаться у своїх домівках, та інших, які мають виїхати з території регіону.
Нагадаємо
У Запорізькій ОВА повідомили, що російські окупанти за минулу добу обстріляли Гуляйполе та два села.