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Окупанти продовжують вивезення зерна з Бердянська та чинять тиск на місцевих - ГУР

Окупанти продовжують вивезення зерна з Бердянська та чинять тиск на місцевих - ГУР

Київ • УНН

 • 9266 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. На тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти намагаються продовжувати вивезення українського зерна. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

Цитата

«Для організації процесу було створено так звану «ГУК» (рос. – Государственная унитарная компания). Її діяльність безпосередньо контролює колаборант Євген Балицький – колишній народний депутат, депутат Запорізької облради від забороненого «Опозиційного блоку». Наразі – призначений окупантами «керівником регіональної окупаційної адміністрації на Запоріжжі», – йдеться в повідомленні.

Деталі

Для створення дієвої інфраструктури вивезення зерна, за даними ГУР, колаборанти «націоналізували» припортовий елеватор підприємства «Нова хортиця» у Бердянську, завантажувальний комплекс підприємства «Аскет Шиппінг» у порту Бердянськ, елеватори підприємств «Кернел», «Оптімус» та інших зернотрейдерів. Перше судно під завантаження мало прибути 10 липня. 17 липня очікується прибуття судна «ZHIBEK ZHOLY», яке вже вивозило крадене зерно з Бердянська.

«ГУК» встановлені закупівельні ціни на сільгосппродукцію: пшениця фуражна – 6000,00 рос. руб., пшениця продовольча – 9000,00 рос. руб., ячмінь – 7000,00 рос. руб. за 1 тонну. Сільгоспвиробників така ціна категорично не влаштовує, тож вони намагаються не продавати врожай, а зберігати його в сховища. За відсутності вільних сховищ – в інших, не пристосованих для цього приміщеннях або навіть на відкритих майданчиках, зазначили у ГУР.

З метою додатково тиску на місцеве населення Євген Балицький, як повідомляється, заявив, що жителі можуть бути поділені на тих, хто підтримує рф та залишаться у своїх домівках, та інших, які мають виїхати з території регіону.

Нагадаємо

У Запорізькій ОВА повідомили, що російські окупанти за минулу добу обстріляли Гуляйполе та два села.

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