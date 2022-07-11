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Оккупанты продолжают вывоз зерна из Бердянска и оказывают давление на местных - ГУР

Киев • УНН

 • 9259 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. На временно оккупированных территориях Запорожской области оккупанты пытаются продолжать вывоз украинского зерна. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

Цитата

«Для организации процесса была создана так называемая «ГУК» (рус. – Государственная унитарная компания). Ее деятельность непосредственно контролирует коллаборант Евгений Балицкий – бывший народный депутат, депутат Запорожского облсовета от запрещенного «Оппозиционного блока». На данный момент - назначенный оккупантами «руководителем региональной оккупационной администрации на Запорожье», – говорится в сообщении.

Детали

Для создания действенной инфраструктуры вывоза зерна, по данным ГУР, коллаборанты «национализировали» припортовый элеватор предприятия «Новая хортица» в Бердянске, загрузочный комплекс предприятия «Аскет Шиппинг» в порту Бердянск, элеваторы предприятий «Кернел», «Оптимус» и других зернотрейдеров. Первое судно под погрузку должно было прибыть 10 июля. 17 июля ожидается прибытие судна «ZHIBEK ZHOLY», которое уже вывозило украденное зерно из Бердянска.

«ГУК» установлены закупочные цены на сельхозпродукцию: пшеница фуражная – 6000,00 рус. руб., пшеница продовольственная – 9000,00 рус. руб., ячмень – 7000,00 рус. руб. за тонну. Сельхозпроизводителей такая цена категорически не устраивает, поэтому они стараются не продавать урожай, а хранить его в хранилищах. В отсутствие свободных хранилищ – в других, не приспособленных для этого помещениях или даже на открытых площадках, отметили в ГУР.

С целью дополнительного давления на местное население Евгений Балицкий, как сообщается, заявил, что жители могут быть разделены на тех, кто поддерживает рф и останутся в своих домах, и других, которые должны уехать с территории региона.

Напомним

В Запорожской ОВА сообщили, что российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли Гуляйполе и два села.

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