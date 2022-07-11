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На Запоріжжі окупанти обстріляли Гуляйполе та два села

На Запоріжжі окупанти обстріляли Гуляйполе та два села

Київ • УНН

 • 262876 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. На Запоріжжі російські окупанти за минулу добу обстріляли Гуляйполе та два села, повідомили у Запорізькій ОВА, пише УНН.

Цитата

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Гуляйполе, Приморське, Кам’янське", - йдеться у повідомленні ОВА у Telegram.

Деталі

Надійшло ще 9 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на покращенні тактичного положення та виявленні слабких місць в обороні наших військ.

Протягом минулої доби ворог здійснив 64 обстріли позицій українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

Доповнення

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 37,4 тис. осіб, 1645 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.

Українські Національні Новини

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