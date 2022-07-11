На Запорожье оккупанты обстреляли Гуляйполе и два села
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В Запорожской области российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли Гуляйполе и два села, сообщили в Запорожской ОВА, пишет УНН.
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"По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Гуляйполе, Приморское, Каменное", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.
Детали
Поступило еще 9 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.
На Запорожском направлении ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений. Противник основных усилий сосредотачивается на улучшении тактического положения и выявлении слабых мест в обороне наших войск.
За прошедшие сутки враг совершил 64 обстрела позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.
Дополнение
Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 37,4 тыс. человек, 1645 танков и сотен единиц другой военной техники.