Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 37,4 тис. окупантів та ще чотири ворожих танки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 37,4 тис. осіб, 1645 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.07 орієнтовно становлять:
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- особового складу - близько 37 400 (+100) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1645 (+4),
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- бойових броньованих машин ‒ 3828 (+5),
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- артилерійських систем – 838 (+4),
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- РСЗВ - 247 (+0),
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- засобів ППО - 109 (+1),
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- літаків – 217 (+0),
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- гелікоптерів – 188 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 676 (+0),
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- крилатих ракет - 155 (+0),
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- кораблів/катерів - 15 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 2696 (+2),
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- спецтехніки - 66 (+0).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
Генштаб ЗСУ інформує, що чергова ворожа спроба наступу у напрямку Мар’їнки повністю провалилась. Під вогнем наших воїнів окупанти ганебно побігли назад.