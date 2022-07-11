Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 37,4 тис. окупантів та ще чотири ворожих танки

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.07 орієнтовно становлять:



особового складу - близько 37 400 (+100) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1645 (+4),



бойових броньованих машин ‒ 3828 (+5),



артилерійських систем – 838 (+4),



РСЗВ - 247 (+0),



засобів ППО - 109 (+1),



літаків – 217 (+0),



гелікоптерів – 188 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 676 (+0),



крилатих ракет - 155 (+0),



кораблів/катерів - 15 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 2696 (+2),



спецтехніки - 66 (+0).



"Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

Генштаб ЗСУ інформує, що чергова ворожа спроба наступу у напрямку Мар’їнки повністю провалилась. Під вогнем наших воїнів окупанти ганебно побігли назад.