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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 37,4 тыс. оккупантов и еще четыре вражеских танка

Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 37,4 тыс. оккупантов и еще четыре вражеских танка

Киев • УНН

 • 107037 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 37,4 тыс. человек, 1645 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 11.07 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 37 400 (+100) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1645 (+4),
  • боевых бронированных машин – 3828 (+5),
  • артиллерийских систем – 838 (+4),
  • РСЗВ – 247 (+0),
  • средств ПВО – 109 (+1),
  • самолетов – 217 (+0),
  • вертолетов – 188 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 676 (+0),
  • крылатых ракет – 155 (+0),
  • кораблей/катеров – 15 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2696 (+2),
  • спецтехники – 66 (+0).

"Наибольшие потери противник понес на Авдеевском направлении", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

Генштаб ВСУ информирует, что очередная вражеская попытка наступления в направлении Марьинки полностью провалилась. Под огнем наших воинов оккупанты позорно побежали назад.

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