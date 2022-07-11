Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 37,4 тыс. оккупантов и еще четыре вражеских танка
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 37,4 тыс. человек, 1645 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 11.07 ориентировочно составляют:
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- личного состава – около 37 400 (+100) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 1645 (+4),
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- боевых бронированных машин – 3828 (+5),
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- артиллерийских систем – 838 (+4),
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- РСЗВ – 247 (+0),
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- средств ПВО – 109 (+1),
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- самолетов – 217 (+0),
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- вертолетов – 188 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 676 (+0),
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- крылатых ракет – 155 (+0),
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- кораблей/катеров – 15 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 2696 (+2),
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- спецтехники – 66 (+0).
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"Наибольшие потери противник понес на Авдеевском направлении", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
Генштаб ВСУ информирует, что очередная вражеская попытка наступления в направлении Марьинки полностью провалилась. Под огнем наших воинов оккупанты позорно побежали назад.