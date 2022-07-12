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Угроза ракетных ударов с моря высока: враг держит изготовку 44 крылатых ракеты.

Киев • УНН

 • 181366 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. россия усилила группировку чф еще одной подлодкой, в море держит наготове 44 крылатых ракеты, сообщает оперативное командование "Юг", пишет УНН.

Цитата

"Корабельная группировка вражеских сил увеличена до пяти ракетных кораблей, также добавлена ​​1 подлодка. Следовательно суммарно наготове 44 «Калибры». Больших десантных кораблей сейчас 3", - сообщили в ОК "Юг" в Facebook.

"Угроза ракетных ударов с моря остается высокой. Также возможна атака стратегической авиацией", - подчеркнули в командовании.

Детали

Также указано, что Силы обороны отслеживают и контролируют ситуацию с безопасностью по прохождению гражданских судов устьем Быстрым в порты на Дунае и на выход - к территориальному морю Румынии, рекомендованными путями. "Пока движение судов возможно только так, поскольку проход через терморе Украины остается заблокированным и заминированным рашистами", - отметили в командовании.

При этом отмечается, что отдельные риски возможного поражения владельцы судов берут на себя.

"Система наблюдения за надводной обстановкой налажена, поэтому это дает возможность в случае любых проявлений агрессии в отношении гражданских судов поднимать на международном уровне вопросы ответственности за такие преступления", - отметили в ОК "Юг".

Дополнение

Транспортный канал через устье Быстрое стало возможным открыть благодаря освобождению от российских войск острова Змеиный и работе украинских защитников.

В ООН указали, что восстановление прохода для судов с агропродукцией по каналу Дунай – Черное море является важным шагом, но недостаточным для предотвращения мирового голода.

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