россияне держат на северо-западе Черного моря ракетоносители с 24 "Калибрами"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. На сегодняшний день в готовности к возможному применению на северо-западе акватории Черного моря находится 4 российских военных корабля, которые несут 24 крылатые ракеты морского базирования типа “Калибр”, сообщили в ОК "Юг", пишет УНН.
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"В северо-западной части Черного моря, в готовности к нанесению ракетных ударов, находятся 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя, снаряженные 24 «Калибрами», а также 2 вдк", - говорится в сообщении командования в Facebook.
Детали
В ОК "Юг" отмечают, что враг продолжает держать угрозу нанесения ракетных и артиллерийских ударов по южным регионам на высоком уровне вероятности. "Предупреждения о воздушной опасности требуют оперативного и целесообразного реагирования", - подчеркнули в командовании.
Дополнение
Накануне россия усилила группировку чф еще одной подводной лодкой, в море 12 июля держала наготове 44 крылатых ракеты.