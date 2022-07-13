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рф утримує в Чорному та Азовському морях чотири носії високоточної зброї

рф утримує в Чорному та Азовському морях чотири носії високоточної зброї

Київ • УНН

 • 86178 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. росія в акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України утримує чотири носії високоточної зброї. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"В Акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує чотири носії високоточної зброї", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Окрім того, повідомляється, що подекуди втрати противника перевищують показники комплектування, що значно впливає на загальний морально-психологічний стан та стає передумовою відмови особового складу у подальшій участі у бойових діях проти України. Доходить до того, що російське командування застосовує до підлеглих фізичне насилля.

Доповнення

13 липня повідомлялося, що росіяни тримають на північному заході Чорного моря ракетоносії з 24 "Калібрами".

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