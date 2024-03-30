рф укрепляет границы в трех регионах, а личный состав группировок войск тренируют выявлять ДРГ - разведка

В рф взялись укреплять участки границы в трех областях. Кроме того личный состав группировок войск рф "курск", "брянск" и "белгород" тренируют выявлять и бороться с диверсионно-разведывательными группами, передает УНН со ссылкой на Главное управление разведки.

Мероприятия по укреплению участков российской границы в белгородской, курской, брянской областях государство-агрессор активизировало после рейдов "Сибирского батальона", "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным разведки, личный состав группировок войск рф "курск", "брянск" и "белгород" тренируют выявлять и бороться с диверсионно-разведывательными группами, вести штурмовые действия в условиях городской застройки, охранять и оборонять объекты критической инфраструктуры.

"Выучку новобранцев для усиления приграничных российских регионов оккупанты проводят, в частности, в оккупированном Мариуполе и других оккупированных городах Украины", - говорится в сообщении.

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В ГУР добавили, что противник укрепляет, совершенствует и маскирует укрепления на курщине, белгородщине и брянщине, пытается увеличить там количество средств борьбы с дронами, РЭБ и ПВО.

"В частности, в курскую область планируют переместить подразделения 5 зенитно-ракетной бригады врага, которая сейчас находится на оккупированной территории Луганской области.

Инженерные подразделения россиян увеличивают географию минно-взрывных заграждений в приграничных областях", - говорится в сообщении.

Среди местного населения указанных областей растет уровень недовольства действиями муниципальных чиновников, власти в Кремле и российских пропагандистов, которые рекомендуют жителям приграничья "терпеть" и погрузиться в скорбь по убитым во время теракта в подмосковье россиянами, добавили в разведке.

"Очень серьезные цифры": в ГУР подтвердили потери россиян во время рейдов российских добровольцев в Белгородской и Курской областях