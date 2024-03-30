рф укрепляет границы в трех регионах, а личный состав группировок войск тренируют выявлять ДРГ - разведка

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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mariupolМариуполь
Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  135632 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  134189 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  136565 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  282051 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  136331 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  134537 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  153697 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143223 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145363 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153425 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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21 марта 2024, 11:56  •  647925 просмотра
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20 марта 2024, 17:18  •  606372 просмотра

рф укрепляет границы в трех регионах, а личный состав группировок войск тренируют выявлять ДРГ - разведка

россия усиливает участки границы в белгородской, курской и брянской областях и тренирует войска для борьбы с диверсионными группами после рейдов российских добровольческих корпусов.

Война •   •  14726 просмотра
рф укрепляет границы в трех регионах, а личный состав группировок войск тренируют выявлять ДРГ - разведка

Теракт в подмосковном "Крокусе": идентифицированы 134 жертвы

134 жертвы теракта в подмосковном "Крокусе" были идентифицированы с помощью генетической экспертизы, в то время как личности остальных жертв все еще устанавливаются.

Новости Мира •   •  14384 просмотра
Теракт в подмосковном "Крокусе": идентифицированы 134 жертвы

Взрыв в многоэтажке в Белой Церкви: четыре человека пострадали, среди них - ребенок

В результате взрыва в многоэтажке в Белой Церкви Киевской области погиб 1 человек, еще 4, в том числе ребенок, получили ранения, разрушено перекрытие между 3 этажами в одном подъезде, а также были эвакуированы около 50 человек, которых разместят в местной гостинице.

Криминал и ЧП •   •  15654 просмотра
Взрыв в многоэтажке в Белой Церкви: четыре человека пострадали, среди них - ребенок

Закарпатье продолжает строить фортификационные сооружения в Запорожской области: результаты

В Запорожской области продолжается строительство фортификационных и инженерных сооружений, в том числе укрытий для техники, путей сообщения, заградительных систем и линий обороны, для укрепления оборонительных позиций Украины от нападения врага.

Общество •   •  19760 просмотра
Закарпатье продолжает строить фортификационные сооружения в Запорожской области: результаты

"Овцы-рецидивисты" пересекли польско-украинскую границу: пограничники показали забавное видео

Отара овец дважды пересекала польско-украинскую границу для выпаса и после второй попытки польские пограничники назвали это "рецидивом".

Общество •   •  16952 просмотра
"Овцы-рецидивисты" пересекли польско-украинскую границу: пограничники показали забавное видео

Алтайский край рф затопило из-за резкого потепления, под водой сотни приусадебных участков

В результате резкого потепления в Алтайском крае произошло сильное наводнение: более 600 приусадебных участков оказались под водой, 90 домов пострадали, 70 человек, в том числе 22 ребенка, были эвакуированы в пункты размещения, так как талые воды быстро затопили несколько населенных пунктов.

Новости Мира •   •  17565 просмотра
Алтайский край рф затопило из-за резкого потепления, под водой сотни приусадебных участков

Выкопали более 42 км противотанковых рвов: как на Днепропетровщине укрепляют оборону

В Днепропетровской области для укрепления обороны было вырыто более 42 км противотанковых рвов и установлено более 11 000 бетонных пирамид, построены щебеночные фундаменты и железобетонные конструкции для огневых точек и блиндажей.

Война •   •  23583 просмотра
Выкопали более 42 км противотанковых рвов: как на Днепропетровщине укрепляют оборону

В оккупированном Мариуполе работала ПВО

Из разных частей временно оккупированного Мариуполя трижды срабатывали системы противовоздушной обороны, что указывало на возможные атаки или угрозы в этом районе.

Общество •   •  23032 просмотра
В оккупированном Мариуполе работала ПВО

Взрыв в многоэтажке в Белой Церкви: разрушено перекрытие со 2-го по 5-й этаж, погибла женщина

Взрыв в многоэтажке в Белой Церкви разрушил железобетонные перекрытия со 2-го по 5-й этажи, в результате чего одна женщина погибла.

Общество •   •  21103 просмотра
Взрыв в многоэтажке в Белой Церкви: разрушено перекрытие со 2-го по 5-й этаж, погибла женщина

Шмыгаль и парлемантари Франции обсудили инициативы по увеличению помощи Украине

Премьер-министр Шмыгаль обсудил с французской делегацией увеличение помощи Украине, оборонное сотрудничество, реконструкцию, конфискацию российских активов для нужд Украины.

Война •   •  26364 просмотра
Шмыгаль и парлемантари Франции обсудили инициативы по увеличению помощи Украине