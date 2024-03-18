"Очень серьезные цифры": в ГУР подтвердили потери россиян во время рейдов российских добровольцев в Белгородской и Курской областях

Представитель Главного управления разведки министерства обороны Андрей Юсов подтвердил значительные потери россиян во время рейдов Легиона "Свобода России", Российского Добровольческого Корпуса и Сибирского батальона в Белгородской и Курской областях рф. Об этом Юсов рассказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Враг продолжает проводить на отдельных участках наступательные действия. Но те же события на приграничных с Украиной областях действительно помогли оттянуть силы и средства противника и внимание на другие важные для путина участки. Легион "Свобода России", РДК только что объявили о потерях врага за этот период. Мы можем их подтвердить. Это очень серьезные цифры. Более 600 погибших, убитых, ликвидированных оккупантов. Более 800 раненых, 20 бронемашин, БТР, БМП и 7 танков. То есть это серьезные потери на участке, который давно объявлен врагом закрытым, защищенным - сказал Юсов.

Напомним

Легион "свобода россии" утверждает, что во время ограниченной военной операции в курской и белгородской областях захватил в плен 27 российских солдат и нанес большие потери российским войскам, включая 613 убитых, 829 раненых и уничтожение военной техники.