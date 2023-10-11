рф держит на боевом дежурстве два ракетоносителя - Силы обороны Юга
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. С утиханием шторма россия вновь развернула корабельную группировку в количестве 10 кораблей в Черном и Азовском морях. На боевом дежурстве находится два подводных ракетоносителя до 8 ракет. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины, пишет УНН.
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"Корабельная группировка врага развернута в количестве 10 кораблей, из них 7 единиц в Черном и 1 в Азовском морях. На боевом дежурстве 2 подводных ракетоносителя, снаряженные до 8 ракет
типа «Калибр»", - говорится в сообщении.
Детали
Оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга Украины остается стабильно напряженной. Резких изменений в состоянии, составе и характере действий войск противника, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено. Продолжается контрбатарейная борьба, маневры силами и средствами.
Дополнение
Оккупанты продолжают террор с воздуха, наносят удары. За минувшие сутки, как сообщается, сбросили более 20 осколочные боеприпасы по населенным пунктам Херсонской области. Повреждены 3 частных дома и автомобиль, жертв среди населения нет.
В течение суток враг на юге совершил 60 артиллерийских обстрелов с использованием около 400 снарядов, в том числе 3 обстрела населенных пунктов Херсон, Антоновка, Берислав. В результате обстрелов жертв среди гражданского населения и критических разрушений нет.
В то же время Силы обороны Юга продолжают выполнение огневых задач. За минувшие сутки врагу нанесены следующие потери:
• 38 оккупантов;
• 4 орудия;
• 13 единиц автобронетехники;
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