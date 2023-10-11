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рф тримає на бойовому чергуванні два ракетоносії - Сили оборони Півдня

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Із вщуханням шторму росія знов розгорнула корабельне угруповання у кількості 10 кораблів у Чорному та Азовському морях. На бойовому чергуванні перебуває два підводні ракетоносії до 8 ракет. Про це повідомляють Сили оборони півдня України, пише УНН.

Цитата

"Корабельне угруповання ворога розгорнуто в кількості 10 кораблів, з них 7 одиниць в Чорному та 1 в Азовському морях. На бойовому чергуванні 2 підводні ракетоносії, споряджені до 8 ракет
типу «Калібр»", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня України залишається стабільно напруженою. Різких змін у стані, складі та характері дій військ противника, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено. Триває контрбатарейна боротьба, маневри силами та засобами.

Доповнення

Окупанти продовжують терор з повітря, завдають удари. За минулу добу, як повідомляється, скинули понад 20 осколкові боєприпаси по населених пунктах Херсонщини. Пошкоджено 3 приватні будинки та автомобіль, жертв серед населення немає

Протягом доби ворог на півдні здійснив 60 артилерійських обстрілів з використанням близько 400 снарядів, у тому числі 3 обстріли населених пунктів Херсон, Антонівка, Берислав. Внаслідок обстрілів жертв серед цивільного населення та критичних руйнувань немає.

Водночас Сили оборони півдня продовжують виконання вогневих завдань. За минулу добу ворогу завдано наступних втрат:

• 38 окупантів;
• 4 гармати;
• 13 одиниць автобронетехніки;

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: По Херсонщині росіяни випустили 435 снарядів, є поранений

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