рф создала "план раздела" Украины и может предложить его США - источники
Киев • УНН
По данным источников, россия разработала документ с планом ликвидации украинской государственности и разделения территории на три зоны. План предусматривает создание "новых регионов россии", пророссийского квази-государства и "спорных территорий".
россия разработала "план разделения" Украины, который предусматривает ликвидацию украинской государственности и раздел территории на три части. По данным информированных источников, этот план может быть представлен новой администрации США как часть кремлевской стратегии влияния на международную политику, передает УНН.
Минобороны россии подготовило документ с прогнозом развития военно-политической ситуации в мире до 2045 года, где предусмотрена ликвидация украинской государственности и разделение территории Украины на три части.
По данным источников УНН, россия может пытаться передать этот месседж новой администрации США через правительства и представителей иностранных государств.
Согласно планам агрессора, которые раскрыли источники, территория Украины должна быть поделена на три части:
1. "Новые регионы россии" - предусмотрено официальное включение в состав рф Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей, АР Крым и г. Севастополь. Именно на захвате этих территорий сосредоточены основные военные усилия кремля.
2. "Пророссийское государственное образование" - планируется создание квази-государства с пророссийской властью на территории современных Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Житомирской областей и г. Киева. Этот сценарий включает отказ от евроинтеграции и НАТО, а также присутствие российских военных баз по аналогии с Приднестровьем, Южной Осетией и Абхазией.
3. "Спорные территории" (западная часть Украины) - охватывает Волынскую, Ровенскую, Хмельницкую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Черновицкую и Закарпатскую области. кремль считает, что дальнейшая судьба этих земель должна определяться в переговорах между россией и соседними государствами, в частности Польшей, Венгрией и Румынией.
По данным источников, кремль прогнозирует четыре возможных сценария развития международных процессов. Сценарии "Доминирование США и Запада" и "Обретение Китаем статуса ведущей мировой державы" считаются невыгодными для россии, поскольку могут реализоваться в случае ее поражения или замораживания войны против Украины.
Зато сценарии "Формирование многополярного мира и распределение сфер влияния между ведущими государствами" и "Регионализация/хаотизация" рассматриваются кремлем как благоприятные, поскольку предусматривают победу над Украиной и развитие ситуации, выгодное для москвы.
Напомним
Специалисты Главного управления разведки в очередной раз атаковали российский финансовый сектор, который задействован в обеспечении оккупационной армии рф. На этот раз под удар попал "МТС-Банк", в работе которого со вчерашнего дня произошел масштабный сбой.