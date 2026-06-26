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РФ сможет восстановить армию через 5-7 лет после войны - аналитик Foreign Affairs

Киев • УНН

 • 1624 просмотра

Аналитик Майкл Кофман заявил, что Россия способна восстановить вооруженные силы до угрожающего для НАТО уровня через 5-7 лет после войны. Численность армии уже превысила довоенный уровень и составляет 1,3 миллиона военнослужащих.

РФ сможет восстановить армию через 5-7 лет после войны - аналитик Foreign Affairs

Несмотря на огромные потери в войне против Украины, Россия способна восстановить свои вооруженные силы до уровня, который снова будет представлять серьезную угрозу для НАТО, уже в течение 5-7 лет после завершения боевых действий. Такую оценку в статье для Foreign Affairs дал военный аналитик Майкл Кофман, пишет УНН.

Детали

По его словам, численность российской армии уже превышает довоенный уровень. Если до полномасштабного вторжения она насчитывала около 850 тысяч военных, то сейчас - примерно 1,3 миллиона.

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Несмотря на потери, которые оцениваются как минимум в 400 тысяч погибших и 600-800 тысяч раненых, Россия расширила большинство боевых подразделений, создала новые дроновые, разведывательные подразделения и подразделения радиоэлектронной борьбы, а также сформировала отдельный род войск - Силы беспилотных систем.

Россия наращивает производство оружия

Кофман отмечает, что Кремль компенсирует большие потери техники за счет восстановления машин со складов, собственного производства и поставок вооружения из Северной Кореи. По его оценке, производство танков Т-90М уже превышает 200 единиц в год, а выпуск ударных беспилотников стремительно растет. В 2025 году Россия изготовила более 70 тысяч дронов, а на 2026 год заключены контракты еще как минимум на 100 тысяч таких аппаратов.

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В то же время аналитик подчеркивает, что количественное восстановление не означает полного восстановления боеспособности. Российская армия потеряла значительную часть опытных офицеров, новобранцы проходят минимальную подготовку, а централизованная система управления и проблемы с командованием остаются серьезными слабыми местами.

По мнению Кофмана, странам НАТО уже сейчас необходимо адаптировать свои армии к новым реалиям войны. В частности, Альянс должен ускорить развитие средств противовоздушной и противодроновой обороны, а также учесть опыт войны в Украине, чтобы быть готовым к возможному восстановлению военного потенциала России после завершения нынешнего конфликта.

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Степан Гафтко

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