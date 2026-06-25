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Освобождение Крыма уже не фантастика, а реальность - эксперт назвал август-сентябрь самым критическим для россиян

Киев • УНН

 • 2362 просмотра

Военный эксперт Александр Коваленко заявил, что освобождение Крыма невозможно без деоккупации Херсонщины и Запорожья. По его словам, из-за ударов по логистике российская группировка может оказаться в критическом положении уже в августе-сентябре.

Освобождение Крыма уже не фантастика, а реальность - эксперт назвал август-сентябрь самым критическим для россиян

Украина создает условия для изоляции российской группировки на юге, а первоочередной целью является не непосредственно Крым, а освобождение левобережной Херсонщины и Запорожской области. Если нынешние темпы поражения логистики оккупантов сохранятся, уже в августе-сентябре российские войска могут оказаться в критическом положении. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал военный эксперт Александр Коваленко.

Мирные переговоры для путина означают поражение

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что операция по Крыму имеет четко просчитанную стратегию, а дополнительное вооружение от партнеров способно ускорить завершение войны. В то же время, по словам Александра Коваленко, нынешние действия Украины направлены в первую очередь не на то, чтобы заставить кремль сесть за стол переговоров, а на создание военных условий для деоккупации украинских территорий.

Я больше склоняюсь ко второму варианту – возвращению наших территорий. Мирные переговоры с участием россии в нынешних условиях я не вижу реалистичными. Для путина любые переговоры, на которых он не сможет выдвигать ультиматумы или требовать капитуляции Украины, будут выглядеть как демонстрация слабости. А для человека, который сформировался в системе КГБ, проявление слабости означает политический конец. Именно поэтому он не пойдет на переговоры, которые не будут соответствовать его условиям

- сказал Коваленко.

Эксперт подчеркнул, что на Западе до сих пор часто неправильно оценивают логику действий кремлевского руководства и лично путина.

Я уже много лет наблюдаю, что россию банально не понимают. Это продолжается еще с 2014 года. Очень часто заявления путина воспринимают так, будто он сам верит в то, что говорит. На самом деле это не так. Он сознательно врет. Врал во время истории с подводной лодкой "Курск", врал после Беслана, врет постоянно и сейчас. Он прекрасно знает реальное положение дел на фронте, но намеренно создает другую картину. Поэтому рассчитывать, что он добровольно согласится на честные переговоры, не стоит

- отметил эксперт.

Освобождение Крыма начинается с Херсонщины

По мнению Коваленко, несмотря на активное обсуждение Крыма, сегодня ключевые процессы происходят именно на материковой части юга Украины. Именно там формируется основа будущей деоккупации полуострова.

На сегодняшний день освобождение Крыма без предварительной деоккупации Херсонской и Запорожской областей практически невозможно. Любая масштабная десантная операция без этого будет самоубийством. Морская логистика чрезвычайно сложна, особенно когда речь идет о сотнях километров под контролем российской авиации, ударных вертолетов и "Ланцетов". Даже если высадка будет успешной, возникнет главный вопрос – как обеспечивать эти силы

- пояснил он.

По словам эксперта, гораздо эффективнее изолировать российскую группировку на левобережье Днепра, а уже после этого развивать наступательные действия.

Многие говорят именно о Крыме, потому что это медийная тема. Но гораздо более серьезные проблемы россияне сейчас имеют именно на левобережной Херсонщине. Если в Крыму находится около 14 тысяч военных, то группировка "Днепр" насчитывает примерно 125 тысяч личного состава. И всех их нужно обеспечивать боеприпасами, топливом, техникой. Именно эта логистика сегодня постепенно разрушается

- отметил Коваленко.

Логистика оккупантов стремительно ухудшается

Эксперт обратил внимание, что российское обеспечение все больше зависит от маршрутов, которые находятся под контролем украинских дронов.

От Мариуполя до Голой Пристани или Новой Каховки более 400 километров. Основная логистика проходит по трассе М-14, которая уже находится под постоянным контролем украинских беспилотников. Именно поэтому первые серьезные проблемы будут возникать не в Крыму, а в группировке "Днепр" на левобережной Херсонщине. Она гораздо более уязвима к логистической изоляции

- сказал он.

Коваленко добавил, что даже альтернативные дороги не позволяют компенсировать потери основных транспортных артерий.

Рокадные дороги они будут использовать, но это уже совсем другая скорость, другой грузопоток и гораздо большая уязвимость к ударам дронов. Они будут маскироваться, использовать гражданский транспорт, но это не позволит полноценно обеспечивать группировку, которая должна либо наступать, либо удерживать оборону

- пояснил эксперт.

Днепр не станет непреодолимым препятствием

Отдельно собеседник УНН прокомментировал вопрос возможного форсирования Днепра. По его мнению, при условии разрушения российской логистики это природное препятствие уже не будет определяющим.

Если у противника нарушена связь, не работает логистика, он не получает достаточного количества материально-технического обеспечения, тогда даже такое серьезное природное препятствие, как Днепр, уже не является решающим. Мы получили определенный опыт во время операции в Крынках. Тогда логистика противника еще не была настолько ослаблена. Сейчас ситуация уже иная, и перспективы проведения операций на левом берегу значительно улучшаются

- отметил Коваленко.

Август-сентябрь может стать переломным моментом

По мнению военного эксперта, если украинские Силы обороны и впредь сохранят нынешние темпы ударов по логистике оккупантов, в ближайшие месяцы ситуация для российских войск может резко ухудшиться.

Полностью оставить российскую армию без оружия мы не сможем. У них есть резервы, есть склады, часть которых невозможно поразить. Но если говорить о критическом моменте именно для группировки на юге, то наиболее вероятным периодом выглядят август-сентябрь. Возможно, даже немного раньше, но это уже был бы очень оптимистичный сценарий

- считает он.

Россияне могут повторить "жест доброй воли"

Коваленко не исключает, что при дальнейшем ухудшении логистики российское командование будет вынуждено отступать с части оккупированных территорий.

Если будут созданы соответствующие условия, они вынуждены будут отходить. Вывести с левобережной Херсонщины более 125 тысяч военных вместе с техникой – это чрезвычайно сложная задача. Если они будут медлить, то потери во время отступления только возрастут. Поэтому Херсонщина сейчас находится в гораздо более сложном положении для российской группировки, чем даже Крым. Именно там они могут быть вынуждены сделать свой очередной жест доброй воли

- резюмировал военный эксперт.

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