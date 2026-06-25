Массированная атака БПЛА в Крыму - на полуострове проблемы с водоснабжением и движением по железной дороге

В ночь на 25 июня украинские беспилотники снова массово атаковали энергетические объекты в аннексированном Крыму. Из-за перебоев с энергоснабжением в разных районах полуострова продолжаются веерные и аварийные отключения электроэнергии; также в некоторых населенных пунктах предупредили о проблемах с водоснабжением, сообщает УНН со ссылкой на русскую службу Радио Свобода.

Детали

Глава оккупационной "власти" Крыма сергей аксенов сообщил о сокращении количества поездов "Таврия", курсирующих на полуостров с материковой части россии и обратно.

По словам гауляйтера, ежедневно в Крым и с полуострова будут курсировать 7 поездов, причем они будут доезжать только до станции Керчь-Южная.

До этого украинские военные сообщали об уничтожении моста на перегоне Керчь-Джанкой, из-за чего поезда больше не доезжают до Симферополя и Севастополя.

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В ночь на 25 июня оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников. Взрывы гремели в Симферополе, Севастополе и еще ряде районов полуострова, также появились сообщения о вероятной атаке на Таврическую теплоэлектростанцию.

Исчезновение света также фиксировали в Ялте и Заозерном возле Евпатории.