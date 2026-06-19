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Трамп изменил мнение о войне в Украине после увиденного - Макрон

Киев • УНН

 • 730 просмотра

Президент Франции заявил, что Трамп больше не считает, будто украинцы проигрывают войну. Это произошло после саммита G7, где Трамп увидел стойкость Украины и невыполнение россией обязательств.

Трамп изменил мнение о войне в Украине после увиденного - Макрон

Президент США Дональд Трамп изменил свое отношение к российско-украинской войне. Он больше не считает, что украинцы проигрывают войну. Об этом сообщил в эфире France TV президент Франции Эммануэль Макрон, передает УНН.

Детали

По итогам саммита стран "Большой семерки" во французском Эвиан-ле-Бене, Макрон заявил, что Трамп изменил свое мнение, увидев, как украинцы пережили зиму и продолжают оказывать сопротивление российской агрессии.

Трамп, во-первых, увидел, что все, что ему говорили - что украинцы погибнут, что не переживут зиму, - оказалось неправдой. И что перед ним - смелые, изобретательные люди, которых он уважает. Во-вторых: он увидел, что европейцы берут на себя ответственность. В-третьих: президент США увидел, что россия не выполняет своих обязательств и что для них "миром" является капитуляция Украины

 - заявил Макрон.

По его мнению, во время саммита G7 произошел "настоящий поворот, который следует приветствовать". Президент Франции считает этот шаг "реальным прогрессом, который приведет к тому, что Дональд Трамп сможет в какой-то момент оказывать давление на владимира путина".

Я убежден, что президент Трамп одновременно будет активнее вовлекаться в этот процесс, чтобы мы могли совместно помогать Украине в этих военных усилиях - и в обороне, и в защите своей территории, и в сдерживании россии

- говорится в заявлении Макрона.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом показал фотографии последствий российского удара 16 июня, в результате которого был поражен Киево-Печерскую лавру.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Франция
Украина