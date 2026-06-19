Трамп изменил мнение о войне в Украине после увиденного - Макрон

Президент США Дональд Трамп изменил свое отношение к российско-украинской войне. Он больше не считает, что украинцы проигрывают войну. Об этом сообщил в эфире France TV президент Франции Эммануэль Макрон, передает УНН.

По итогам саммита стран "Большой семерки" во французском Эвиан-ле-Бене, Макрон заявил, что Трамп изменил свое мнение, увидев, как украинцы пережили зиму и продолжают оказывать сопротивление российской агрессии.

Трамп, во-первых, увидел, что все, что ему говорили - что украинцы погибнут, что не переживут зиму, - оказалось неправдой. И что перед ним - смелые, изобретательные люди, которых он уважает. Во-вторых: он увидел, что европейцы берут на себя ответственность. В-третьих: президент США увидел, что россия не выполняет своих обязательств и что для них "миром" является капитуляция Украины