рф разместила в школах Запорожской области личный состав, при этом учебный процесс продолжается

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«Противник продолжает использовать учебные заведения на временно захваченной территории для прикрытия своих подразделений. Так, в некоторых населенных пунктах Васильевского района Запорожской области, оккупанты в зданиях школ разместили личный состав. При этом, учебный процесс продолжается – дети посещают учебные заведения», – говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что на временно оккупированной территории Луганской области продолжаются мобилизационные мероприятия.

«С 5 декабря текущего года военные комиссариаты разослали всем предприятиям региона карточки учета. Схожая ситуация отмечается и на временно оккупированной территории Донецкой области. В городе Горловка мобилизации подлежат работники коммунальных предприятий», - информирует Генштаб.

Дополнение

В центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области устанавливают укрепления – бетонные сооружения.