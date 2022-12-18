рф разместила в школах Запорожской области личный состав, при этом учебный процесс продолжается

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Киев • УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Российские оккупанты в некоторых населенных пунктах Васильевского района Запорожской области в зданиях школ разместили личный состав. При этом учебный процесс продолжается. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Цитата

«Противник продолжает использовать учебные заведения на временно захваченной территории для прикрытия своих подразделений. Так, в некоторых населенных пунктах Васильевского района Запорожской области, оккупанты в зданиях школ разместили личный состав. При этом, учебный процесс продолжается – дети посещают учебные заведения», – говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что на временно оккупированной территории Луганской области продолжаются мобилизационные мероприятия.

«С 5 декабря текущего года военные комиссариаты разослали всем предприятиям региона карточки учета. Схожая ситуация отмечается и на временно оккупированной территории Донецкой области. В городе Горловка мобилизации подлежат работники коммунальных предприятий», - информирует Генштаб.

Дополнение

В центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области устанавливают укрепления – бетонные сооружения.

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