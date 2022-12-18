рф разместила в школах Запорожской области личный состав, при этом учебный процесс продолжается
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Российские оккупанты в некоторых населенных пунктах Васильевского района Запорожской области в зданиях школ разместили личный состав. При этом учебный процесс продолжается. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
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«Противник продолжает использовать учебные заведения на временно захваченной территории для прикрытия своих подразделений. Так, в некоторых населенных пунктах Васильевского района Запорожской области, оккупанты в зданиях школ разместили личный состав. При этом, учебный процесс продолжается – дети посещают учебные заведения», – говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что на временно оккупированной территории Луганской области продолжаются мобилизационные мероприятия.
«С 5 декабря текущего года военные комиссариаты разослали всем предприятиям региона карточки учета. Схожая ситуация отмечается и на временно оккупированной территории Донецкой области. В городе Горловка мобилизации подлежат работники коммунальных предприятий», - информирует Генштаб.
Дополнение
В центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области устанавливают укрепления – бетонные сооружения.