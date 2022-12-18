Окупанти укріплюють вулиці в Мелітополі, готуючись до вуличних боїв - Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області встановлюють укріплення - бетонні споруди. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров, інформує УНН.
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"Окупанти, до чого готуєтесь? Вже другий день у самому центрі поки окупованого Мелітополя рашисти розставляють бетонні конуси", - заявив він.
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За його словами, окупанти вже готуються до вуличних боїв, адже "зуби дракона" розставляють ближче до цивільних - посеред центральних вулиць і житлових кварталів.
Своєю чергою Федоров зазначив, що досвід інших деокупованих міст України мав би підказати військовим рф, що бетонні "лего" їм не допоможуть. Скоріше завадять самим окупантам тікати з української землі.
Доповнення
З 1 січня у тимчасово захопленому Мелітополі російські окупанти посилять економічний терор – заборонять обіг гривні й прирівняють її до "федерального злочину".