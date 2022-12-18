Оккупанты укрепляют улицы в Мелитополе, готовясь к уличным боям - Федоров
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области устанавливают укрепления - бетонные сооружения. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, информирует УНН.
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"Оккупанты, к чему готовитесь? Уже второй день в самом центре пока оккупированного Мелитополя рашисты расставляют бетонные конусы", - заявил он.
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По его словам, оккупанты уже готовятся к уличным боям, ведь "зубы дракона" расставляют ближе к гражданским - посреди центральных улиц и жилых кварталов.
В свою очередь Федоров отметил, что опыт других деоккупированных городов Украины должен подсказать военным рф, что бетонные "лего" им не помогут. Скорее, помешают самим оккупантам бежать.
Дополнение
С 1 января во временно захваченном Мелитополе российские оккупанты усилят экономический террор - запретят обращение гривны и приравняют ее к "федеральному преступлению".