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рф розмістила на Запоріжжі у школах особовий склад, при цьому навчальний процес триває

рф розмістила на Запоріжжі у школах особовий склад, при цьому навчальний процес триває

Київ • УНН

 • 491497 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Російські окупанти у деяких населених пунктах Василівського району на Запоріжжі у будівлях шкіл розмістили особовий склад. При цьому, навчальний процес триває. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.

Цитата

«Противник продовжує використовувати заклади освіти на тимчасово захопленій території для прикриття своїх підрозділів. Так, у деяких населених пунктах Василівського району Запорізької області, окупанти у будівлях шкіл розмістили особовий склад. При цьому, навчальний процес триває - діти відвідують навчальні заклади», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, повідомляється, що на тимчасово окупованій території Луганської області тривають мобілізаційні заходи.

«З 5 грудня поточного року військові комісаріати розіслали усім підприємствам регіону картки обліку. Подібна ситуація відзначається і на тимчасово окупованій території Донецької області. В місті Горлівка мобілізації підлягають працівники комунальних підприємств», - інформує Генштаб.

Доповнення

У центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області встановлюють укріплення - бетонні споруди.

Українські Національні Новини

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