рф розмістила на Запоріжжі у школах особовий склад, при цьому навчальний процес триває
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Російські окупанти у деяких населених пунктах Василівського району на Запоріжжі у будівлях шкіл розмістили особовий склад. При цьому, навчальний процес триває. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.
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«Противник продовжує використовувати заклади освіти на тимчасово захопленій території для прикриття своїх підрозділів. Так, у деяких населених пунктах Василівського району Запорізької області, окупанти у будівлях шкіл розмістили особовий склад. При цьому, навчальний процес триває - діти відвідують навчальні заклади», - йдеться в повідомленні.
Окрім того, повідомляється, що на тимчасово окупованій території Луганської області тривають мобілізаційні заходи.
«З 5 грудня поточного року військові комісаріати розіслали усім підприємствам регіону картки обліку. Подібна ситуація відзначається і на тимчасово окупованій території Донецької області. В місті Горлівка мобілізації підлягають працівники комунальних підприємств», - інформує Генштаб.
Доповнення
У центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області встановлюють укріплення - бетонні споруди.