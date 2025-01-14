рф разместила 15 кораблей в Черном и Средиземном морях: 6 с "Калибрами"

В акваториях Черного и Средиземного морей зафиксированы вражеские корабли, некоторые из которых имеют ракетное оснащение. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В настоящее время в Черном море находятся восемь кораблей российских военно-морских сил. Среди них четыре судна, оснащенные ракетами "Калибр", способными осуществить залп из 28 ракет.

В то же время в Азовском море активность вражеских кораблей не зафиксирована. В Средиземном море находится семь кораблей российского флота, из которых два являются носителями ракет "Калибр" с общим потенциалом до 22 ракет.

В течение суток через Керченский пролив наблюдалось движение судов, зафиксирован переход четырех в Черное море, из которых два продолжили путь в направлении Босфора. В обратном направлении в Азовское море вошли пять судов, три из которых прибыли из Черного моря через Босфорский пролив.

Агрессор продолжает игнорировать положения Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года. Это выражается в выключении систем автоматической идентификации на своих судах, что представляет дополнительную угрозу для мореплавания в регионе.

Агрессор держит в Черном и Средиземном морях корабли с крылатыми ракетами