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Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
13 января, 14:45 • 105414 просмотра

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Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
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Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

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Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
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рф разместила 15 кораблей в Черном и Средиземном морях: 6 с "Калибрами"

рф разместила 15 кораблей в Черном и Средиземном морях: 6 с "Калибрами"

Киев  •  УНН

 • 3248 просмотра

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В Черном и Средиземном морях находятся 15 российских кораблей, из них 6 оснащены ракетами "Калибр". Общий ракетный потенциал составляет 50 ракет.

В акваториях Черного и Средиземного морей зафиксированы вражеские корабли, некоторые из которых имеют ракетное оснащение. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В настоящее время в Черном море находятся восемь кораблей российских военно-морских сил. Среди них четыре судна, оснащенные ракетами "Калибр", способными осуществить залп из 28 ракет.

В то же время в Азовском море активность вражеских кораблей не зафиксирована. В Средиземном море находится семь кораблей российского флота, из которых два являются носителями ракет "Калибр" с общим потенциалом до 22 ракет.

В течение суток через Керченский пролив наблюдалось движение судов, зафиксирован переход четырех в Черное море, из которых два продолжили путь в направлении Босфора. В обратном направлении в Азовское море вошли пять судов, три из которых прибыли из Черного моря через Босфорский пролив.

Агрессор продолжает игнорировать положения Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года. Это выражается в выключении систем автоматической идентификации на своих судах, что представляет дополнительную угрозу для мореплавания в регионе.

Агрессор держит в Черном и Средиземном морях корабли с крылатыми ракетами12.01.25, 06:58 • 53067 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
sredizemnoe-moreСредиземное море
azovskoe-moreАзовское море
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
chyornoe-moreЧерное море
bosforБосфор

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