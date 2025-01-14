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рф розмістила 15 кораблів у Чорному та Середземному морях: 6 з "Калібрами"

рф розмістила 15 кораблів у Чорному та Середземному морях: 6 з "Калібрами"

Київ • УНН

 • 25625 перегляди

У Чорному та Середземному морях перебувають 15 російських кораблів, з них 6 оснащені ракетами "Калібр". Загальний ракетний потенціал становить 50 ракет.

В акваторіях Чорного та Середземного морів зафіксовані ворожі кораблі, деякі з яких мають ракетне оснащення. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

На цей час у Чорному морі перебувають вісім кораблів російських військово-морських сил. Серед них чотири судна, оснащені ракетами "Калібр", здатними здійснити залп із 28 ракет.

Водночас в Азовському морі активність ворожих кораблів не зафіксована. У Середземному морі перебуває сім кораблів російського флоту, з яких два є носіями ракет "Калібр" із загальним потенціалом до 22 ракет.

Протягом доби через Керченську протоку спостерігався рух суден, зафіксовано перехід чотирьох до Чорного моря, з яких два продовжили шлях у напрямку Босфору. У зворотному напрямку до Азовського моря увійшли п’ять суден, три з яких прибули із Чорного моря через Босфорську протоку.

Агресор продовжує ігнорувати положення Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року. Це виражається у вимиканні систем автоматичної ідентифікації на своїх суднах, що становить додаткову загрозу для мореплавства в регіоні.

Агресор тримає у Чорному та Середземному морях кораблі з крилатими ракетами12.01.25, 06:58 • 54441 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
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chorne-moreЧорне море
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