рф розмістила 15 кораблів у Чорному та Середземному морях: 6 з "Калібрами"
Київ • УНН
У Чорному та Середземному морях перебувають 15 російських кораблів, з них 6 оснащені ракетами "Калібр". Загальний ракетний потенціал становить 50 ракет.
В акваторіях Чорного та Середземного морів зафіксовані ворожі кораблі, деякі з яких мають ракетне оснащення. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
На цей час у Чорному морі перебувають вісім кораблів російських військово-морських сил. Серед них чотири судна, оснащені ракетами "Калібр", здатними здійснити залп із 28 ракет.
Водночас в Азовському морі активність ворожих кораблів не зафіксована. У Середземному морі перебуває сім кораблів російського флоту, з яких два є носіями ракет "Калібр" із загальним потенціалом до 22 ракет.
Протягом доби через Керченську протоку спостерігався рух суден, зафіксовано перехід чотирьох до Чорного моря, з яких два продовжили шлях у напрямку Босфору. У зворотному напрямку до Азовського моря увійшли п’ять суден, три з яких прибули із Чорного моря через Босфорську протоку.
Агресор продовжує ігнорувати положення Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року. Це виражається у вимиканні систем автоматичної ідентифікації на своїх суднах, що становить додаткову загрозу для мореплавства в регіоні.
Агресор тримає у Чорному та Середземному морях кораблі з крилатими ракетами12.01.25, 06:58 • 54441 перегляд