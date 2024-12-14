Пропагандисты террористической страны распространяют фейк о покупке элитных квартир командирами "Азова" за деньги украинцев. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, передает УНН.

Детали

Следовательно, российские медиа тиражируют очередной ложный нарратив, заявляя, что командиры бригады "Азов" якобы приобрели роскошные апартаменты в престижном жилом комплексе Киева на деньги, собранные в качестве пожертвований от украинцев.

Эта информация не соответствует действительности и является очередной попыткой дискредитации украинских военных. "Азов" давно стал мишенью российской пропаганды, которая регулярно распространяет выдумки, направленные на подрыв доверия к подразделению.

Фейковая информация основывается на заявлениях бывшего народного депутата Игоря Мосийчука, который неоднократно использовался как инструмент российской информационной кампании. Подобные сообщения являются частью масштабной пропагандистской стратегии кремля, целью которой является деморализация украинцев и дискредитация Вооруженных Сил Украины.

Такие заявления в очередной раз подтверждают, что российские пропагандисты не прекращают манипуляций, чтобы посеять раскол в обществе и запятнать репутацию украинских защитников.

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