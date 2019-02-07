РФ продолжает наращивание группировки оккупационных войск
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Командование ВС РФ продолжает наращивание оперативных возможностей группировок российских оккупационных войск, которые развернуты на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил руководитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, передает УНН.
"Командование ВС РФ в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК активизировало проведение мероприятий боевой подготовки подразделений, которые восстанавливают боеспособность после проведения ротации с целью боевого слаживания и подготовки к применению против подразделений Объединенных сил", - сказал Мотузяник.
По данным разведки, с 4 февраля этого года на полигонах российских оккупационных войск на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей начато проведение внеплановых батальонных тактических учений, сборов с командирами батальонов/дивизионов и тренировки с корректировщик артиллерийского огня соединений и частей 1 и 2 АК с выполнением практических стрельб. Особенностью проведения мероприятий боевой подготовки является отработка вопросов "действий подразделений в наступлении".
"Все мероприятия боевой подготовки российских оккупационных войск контролируются комиссией из штаба командования Сухопутных войск ВС РФ (Москва), которая находится на временно оккупированных территориях Востока Украины с 25 января этого года", - отметил Мотузяник.
Напомним, Российская Федерация продолжает скрыто наращивать объемы поставок вооружения, военной техники и боеприпасов на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей.