РФ продовжує нарощування угрупування окупаційних військ

"Командування ЗС РФ у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК активізувало проведення заходів бойової підготовки підрозділів, які відновлюють боєздатність після проведення ротації з метою бойового злагодження та підготовки до застосування проти підрозділів Об’єднаних сил", - сказав Мотузяник.

За даними розвідки, з 4 лютого цього року на полігонах російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей розпочато проведення позапланових батальйонних тактичних навчань, зборів з командирами батальйонів/дивізіонів та тренування з корегувальниками артилерійського вогню з’єднань і частин 1 та 2 АК, з виконанням практичних стрільб. Особливістю проведення заходів бойової підготовки є відпрацювання питань "дій підрозділів у наступі".

"Всі заходи бойової підготовки російських окупаційних військ контролюються комісією зі штабу командування Сухопутних військ ЗС РФ (Москва), яка перебуває на тимчасово окупованих територіях Сходу України з 25 січня цього року", - зазначив Мотузяник.

Нагадаємо, Російська Федерація продовжує приховано нарощувати обсяги постачання озброєння, військової техніки та боєприпасів на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей.



