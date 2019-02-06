РФ продовжує постачати озброєння та військову техніку на Донбас

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, РФ продовжує приховано нарощувати обсяги постачання озброєння, військової техніки та боєприпасів для потреб з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ через неконтрольовані ділянки кордону на Сході України", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, за даними розвідки, з Росії на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей приховано доставлена чергова партія 122-мм гаубиць Д-30 та бронетранспортерів БТР-80.

Водночас, у прес-службі зазначили, що командування ЗС РФ збільшило кількість перевірок комісіями для посилення контролю за діяльністю російських окупаційних військ, що пов’язано з великим обсягом необлікованої зброї та боєприпасів у з’єднаннях і частинах та ротаційними заходами командного складу (командувань, штабів корпусів, бригад, окремих частин корпусного підпорядкування) у 1 та 2 АК.

"Зокрема, з 25 січня 2019 року на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей триває робота комплексної комісії командування сухопутних військ ЗС РФ з метою перевірки укомплектованості особовим складом, стану бойової готовності з’єднань та частин російських окупаційних військ, а також питань їх всебічного забезпечення, наявності та технічного стану озброєння та військової техніки", - додали у прес-службі.

Як повідомляв УНН, окупанти на Донбасі набирають військовослужбовців до особового складу.