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РФ продовжує постачати озброєння та військову техніку на Донбас

РФ продовжує постачати озброєння та військову техніку на Донбас

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Російська Федерація продовжує приховано нарощувати обсяги постачання озброєння, військової техніки та боєприпасів на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей. Про це повідомив спікер прес-центру Міноборони Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає УНН.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, РФ продовжує приховано нарощувати обсяги постачання озброєння, військової техніки та боєприпасів для потреб з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ через неконтрольовані ділянки кордону на Сході України", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, за даними розвідки, з Росії на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей приховано доставлена чергова партія 122-мм гаубиць Д-30 та бронетранспортерів БТР-80.

Водночас, у прес-службі зазначили, що командування ЗС РФ збільшило кількість перевірок комісіями для посилення контролю за діяльністю російських окупаційних військ, що пов’язано з великим обсягом необлікованої зброї та боєприпасів у з’єднаннях і частинах та ротаційними заходами командного складу (командувань, штабів корпусів, бригад, окремих частин корпусного підпорядкування) у 1 та 2 АК.

"Зокрема, з 25 січня 2019 року на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей триває робота комплексної комісії командування сухопутних військ ЗС РФ з метою перевірки укомплектованості особовим складом, стану бойової готовності з’єднань та частин російських окупаційних військ, а також питань їх всебічного забезпечення, наявності та технічного стану озброєння та військової техніки", - додали у прес-службі.

Як повідомляв УНН, окупанти на Донбасі набирають військовослужбовців до особового складу. 

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