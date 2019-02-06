Українські бійці знищили бойову машину російських окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Вчора, 5 лютого, українські військові знищили броньовану бойову машину російських окупантів. Про це генштаб ЗСУ повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Вчора, 5 лютого, під прикриттям мінометного вогню, російські найманці, застосовуючи броньовану бойову машину, здійснили спробу наблизитися до передових позицій українських захисників та захопити спостережний пост на напрямку Сокільники – Кримське, що на Луганщині. Для відсічі нападу військові задіяли чергові вогневі засоби та протитанковий підрозділ, який здійснив пуск керованої ракети українського ПТРК "Стугна-П" по ворожому броньованому об’єкту та знищив його разом з екіпажем", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу була знищена бойова броньована машина, 2 окупанти загинули, 8 поранено. Втрат серед українських захисників немає.
Як повідомляв УНН, окупанти обстріляли патруль СММ ОБСЄ.